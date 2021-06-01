«Албазинский острог» откроют для посетителей

Фото: amurobl.ru

С 6 июня амурчане смогут самостоятельно посетить копию Албазинского острога в парке «Патриот» - комплекс откроют для всех желающих. Во время въезда необходимо будет предъявить паспорт.

Напомним, Албазинский острог был первым укреплённым поселением русских первопроходцев на Амуре в XVII веке. На территории парка «Патриот» на полигоне Дальневосточного высшего общевойскового командного училища возведена копия древней крепости. При её строительстве основывались на исторических документах.

- Комплекс включает в себя Спасскую башню с часовней, две сторожевые башни, острожные стены, казённый амбар, - рассказывают в Амурском областном краеведческом музее. - С помощью реплик музейных предметов, видеоэкскурсии и подлинных исторических документов (отписок, челобитных, свидетельств) в остроге воссозданы картины быта русских первопоселенцев и коренного мирного населения приамурских земель, эпизоды защиты крепости в период осады маньчжурскими войсками.

Справки принимаются по телефону Амурского областного краеведческого музея - 77-34-14.