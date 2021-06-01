Маршруты автобусов изменятся в Благовещенске

Перечисленные схемы движения будут действовать до окончания ремонта Фото: Из архива KP.RU

С 3 июня в Благовещенске перекроют участок улицы Ленина от Комсомольской до Мухина. Из-за этого изменятся схемы движения сразу нескольких автобусных маршрутов. «Комсомолка» публикует актуальные маршруты.

Маршрут К: ул. Ленина – Калинина – Амурская – Артиллерийская – Горького – далее по утвержденному маршруту.

Маршрут № 2/2А: ул. Ленина – Калинина – Зейская – Батарейная – Ленина – Артиллерийская – Зейская – Калинина – Ленина – далее по утвержденному маршруту.

Маршрут № 5: ул. Ленина – Калинина – Амурская – Артиллерийская – Ленина (мост) – далее в обратном направлении.

Маршрут № 7: ул. Ленина – Калинина – Амурская – Артиллерийская – Ленина – далее в обратном направлении.

Маршрут № 11: ул. Мухина – Амурская – Калинина – Ленина – далее по утвержденному маршруту.

Маршрут № 38: ул. Калинина – Амурская – Артиллерийская– Ленина (мост) – далее в обратном направлении.

Маршрут № 16с, 41с: ул. Ленина – Калинина – Амурская – Артиллерийская – Ленина – далее по утвержденному маршруту.

Маршрут № 39: ул. Ленина – Калинина – Зейская – Артиллерийская – Горького – далее по утвержденному маршруту.

Перечисленные схемы движения будут действовать до окончания ремонта на улице Ленина, точная дата не уточняется.