Аэрофлот запустил регулярный рейс из Благовещенска в Красноярск

А из Красноярска уже можно будет улететь в другие города России и зарубежья Фото: Иван ВИСЛОВ

С 1 июня благовещенцы смогут улететь в Красноярск рейсом «Аэрофлота». Рейс стал возможен, благодаря открытию нового международного хаба авиакомпании в Красноярске.

- Полёты будут выполняться шесть раз в неделю, кроме воскресенья, на комфортабельном воздушном судне Boeing 737 800 в компоновке 138 мест в салоне эконом-класса, 20 – в салоне бизнес-класса, - рассказали в правительстве Амурской области.

Первым рейсом в аэропорт Благовещенска прибыло 68 пассажиров, в аэропорт города Красноярска вылетело 126 пассажиров.

Регулярный рейс позволит жителям Амурской области добираться до Красноярска за 3 часа 25 минут и пользоваться удобными стыковками в открывшемся накануне международном хабе «Аэрофлота» в Емельяново для дальнейших путешествий по России и за рубеж. По информации авиаперевозчика впоследствии маршрутная сеть компании будет дополняться новыми направлениями.

- Расширение авиационной маршрутной сети и приход новых перевозчиков дает жителям Приамурья возможность выбрать не только авиакомпанию, но и аэропорт, составить свою удобную маршрутную карту путешествия. Авиакомпания «Аэрофлот» предлагает летать своими рейсами, минуя загруженный московский авиаузел и экономя пассажирам время в пути. Сейчас из Благовещенска выполняются рейсы в крупные российские воздушные порты: Новосибирск, Екатеринбург, Москва и Красноярск – все эти направления у амурчан востребованы и имеют удобные стыковочные маршруты с другими городами, - отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Александр Зеленин.

Как отметила директор дальневосточного филиала «Аэрофлота» Ирина Лапицкая, повышение транспортной мобильности дальневосточников – один из приоритетов компании. А открытие хаба в Красноярске создало дополнительные возможности для Дальнего Востока по перелётам в центральную часть России и на южные курорты: прежде всего, это новые направления, сокращение числа стыковок, привлекательная стоимость и доступность ко всей маршрутной сети группы «Аэрофлот».