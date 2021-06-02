Проект «БАМовский Арбат», признанный одним из лучших в стране, завершат в Тынде к августу

В Тынде появится самая длинная в регионе лавочка. Длина арт-объекта составит 200 метров, ее установят на БАМовском Арбате, который благоустраивают в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

Как рассказал первый заместитель главы администрации Тынды Владимир Плюхин, в этом году в рамках программы также будет благоустроена детской спортивной площадки на Московском Бульваре. Там выполнят устройство специального покрытия, оборудование беговых дорожек и установят малые архитектурные формы.

- В этом районе нет зоны для активного отдыха детей, а она им крайне необходима. Рядом расположен БАМовский Арбат, где в мае начались работы по благоустройству. На сегодняшний день на объекте общей площадью 10 тысяч квадратных метров проводятся демонтажные работы. Согласно проекту, на БАМовском Арбате будет уложена тротуарная плитка, оборудованы детские площадки, а также установлена самая длинная лавочка в Приамурье — ее длина составит 200 метров. Проект разрабатывался с учетом мнения жителей Тынды, - рассказал Плюхин.

По словам Владимира Плюхина, БАМовский Арбат планируют благоустроить к августу текущего года, улицу Красную Пресню отремонтируют к 2024-му. Спортивная площадка на Московском Бульваре также будет оборудована в 2021 году.

- С этим проектом Тында победила во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. «БАМовский Арбат» признали одной из лучших идей благоустройства в России. Завершить реализацию «БАМовского Арбата» планируют в августе текущего года. Стоимость объекта — более 120 миллионов рублей, - уточнил губернатор Амурской области Василий Орлов.

В этом году в Приамурье в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда» реализуют 61 проект в нескольких населённых пунктах. Например, в Свободном создают новую спортивно-игровую площадку, в ЗАТО Циолковский реализуют проект Городского парка культуры и отдыха – он также победил в конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.

Общая сумма работ, запланированных в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2021 году, составила 270, 6 млн рублей. Средства были выделены как из федерального, так и из регионального бюджета.