Итоги работы по организации горячего питания для школьников подвели в Приамурье

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Как прошел первый год реализации программы по организации бесплатного горячего питания школьников – об этом сегодня говорили на очередном заседании регионального правительства.

На заседании отметили, что горячее питание было организовано во всех 295 школах области. С октября 2019 года горячее питание получали почти 41 000 учеников 1-4 классов. Стоимость одного бесплатного завтрака составила 63 рубля в южных территориях области и 73 рубля – в северных. Средства направлены из федерального и областного бюджетов. На 2021 год предусмотрено около 510 миллионов рублей.

Для улучшения качества школьного питания в течение учебного года для работников пищеблоков организованы курсы повышения квалификации. В мастерских Амурского колледжа сервиса и торговли, оборудованных по мировым стандартам WorldSkills, обучение прошел 161 сотрудник. Также курсы повышения квалификации были запущены в областном институте развития образования. В первую группу слушателей вошли 38 педагогических работников, заявки на участие подали еще 160 человек.

- Учитывая тот факт, что в Приамурье насчитывается 295 школ, из которых значительная часть имеет филиалы, можно сделать вывод, что на переобучение своих сотрудников направили далеко не все образовательные организации. Прошу глав обратить на это внимание, – прокомментировала зампред регионального правительства – министр образования и науки Амурской области Светлана Яковлева.

Также зампред рассказала о проведении регионального конкурса муниципальных программ по формированию культуры здорового питания школьников. В ней приняли участие 11 территорий. В результате лучшей признана программа города Благовещенска, «серебро» – у города Зея, третье место занял Мазановский район.

С начала года региональным Минобрнауки организованы две внеплановые проверки, в ходе которых в организации горячего питания был обнаружен ряд нарушений. Одни из наиболее распространенных – отсутствие в учреждениях актуального меню на день, недостаточная информированность родителей о школьном питании через сайты школ.

- Также мы увидели, что в некоторых школах приготовление блюд происходит без использования продуктов местных производителей. Вместо этого ингредиенты для приготовления, привезенные из других субъектов, приобретаются в ближайших магазинах. Во-первых, это обходится дороже, а во-вторых, нет гарантии того, что продукты сохранили должное качество за то длительное время, пока они к нам доставлялись. Этот вопрос необходимо тщательно проработать. Здоровье детей – приоритет, – подчеркнула глава минобрнауки.

В преддверии начала нового учебного года к вопросу организации горячего питания в школах в рамках заседания регионального правительства вернутся еще не раз. В постоянном режиме контроль по данной теме осуществляет министерство образования и науки Амурской области.