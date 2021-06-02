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Здоровье2 июня 2021 11:47

В Амурской области 2 июня выявили 16 случаев коронавируса

Бессимптомный из них только один
Дарья ПРОКОПЬЕВА
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Фото: amurobl.ru

Фото: amurobl.ru

В Приамурье 2 июня зарегистрировано 16 новых случаев COVID-2019. Темп прироста за последние сутки – 0,1 %.

- У 11 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (69%), у 4 – в виде пневмонии (25%), у 1 в виде бессимптомной формы (6%), - уточняется на сайте управления Роспотребнадзора по Амурской области.

С нарастающим итогом зарегистрировано 22 769 случаев, показатель заболеваемости составляет 2881,99 на 100 тысяч населения.

Всего обследовано на COVID 970 095 человек, в том числе за последние сутки – 1 848.