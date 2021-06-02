В амурских школах за год откроют 29 центров «Точка роста»

В Приамурье ведется масштабная работа по созданию условий для развития детей. Вопрос находится на постоянном контроле регионального правительства и губернатора Амурской области Василия Орлова.

Сегодня в Приамурье строятся две школы и три детских сада. Для создания безопасных и комфортных условий в уже имеющихся образовательных организациях выделяются существенные средства на капремонт, замену окон и благоустройства. В 2021 году на капремонты детсадов из областного бюджета направили более 54 млн рублей, на обновление школ – более 650 млн.

Кроме того, в области открываются площадки для раскрытия детских талантов. В работу запущены два стационарных и два мобильных технопарка «Кванториум», два центра «IT-Куб», Центр выявления и поддержки одаренных детей «Вега», Дом научной коллаборации, открыты четыре центра «Доброшкола».

- В 2021 году в школах планируется открыть 29 центров «Точка роста», таким образом, общее количество таких центров в регионе возрастет до 97. В 11 сельских школах будут созданы современные условия для занятия физической культурой и спортом, а в 48 образовательных организациях – цифровая образовательная среда. На базе школы-интерната появится пятый центр для детей с ограниченными возможностями здоровья «Доброшкола». Также к началу нового учебного года в Тынде будет запущен третий в области центр цифрового образования «IT-куб», – отметили в министерстве образования и науки Амурской области.

В регионе действуют меры финансовой поддержки одаренных детей. По инициативе губернатора Амурской области ее могут получить школьники-отличники и учащиеся, демонстрирующие успехи во всероссийской олимпиаде школьников.

- Те, кто будут строить экономику региона и страны завтра, сегодня ходят в детские сады и учатся в школах. Дети открыты ко всему новому и наша задача – создать все необходимые условия для их развития. Поэтому в нашей области ведется активное строительство новых современных детских садов и школ, открываются бесплатные образовательные центры, выделяются средства на личностный рост юных амурчан. Этим вопросам уделяется пристальное внимание во время каждой рабочей поездки в муниципалитеты, на заседаниях Правительства, – прокомментировал глава региона. –

Он добавил, что образование – это система, которая должна работать так, чтобы, получив знания и компетенции, ребенок мог реализовать свои желания и способности и найти работу, которая бы приносила ему удовлетворение и финансовое благополучие, и заявил, что к этому и стремятся в Амурской области.