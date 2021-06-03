Амурчане начали оформлять дальневосточные гектары в собственность

С начала 2021 года жители Архаринского района начали подавать документы на оформление дальневосточных гектаров в собственность. С 1 октября это смогут сделать жители со всей Амурской области.

- Оформлять «дальневосточные гектары» в собственность жители области начали с прошлого года. Пока такой возможностью воспользовались шесть человек. Двое из них стали официальными владельцами гектаров в этом году. С начала года на территории области взяли в безвозмездное пользование 215 «дальневосточных гектаров». Популярностью у амурчан пользуются Ивановский, Серышевский, Благовещенский, Свободненский районы. Всего за время действия программы в регионе оформили более 7,6 тысяч бесплатных земель, - уточнил губернатор Приамурья Василий Орлов.

В Приамурье 3,5 тысячи гектаров уже активно осваиваются. В прошлом году в регионе оформили 848 дальневосточных гектаров. На безвозмездно полученных землях владельцы занимаются фермерским хозяйством, строят дома, развивают туризм.

Наиболее известные примеры удачной реализации своих планов на «дальневосточном гектаре»: выращивание в масштабных размерах клубники на территории Свободненского района; размещение на берегах Нижне-Бурейского водохранилища туристического объекта «Шамбала»; на границе Свободненского и Шимановского районов – базы отдыха «Стривер».

В Магдагачинском районе построен завод по производству древесного угля. В Тамбовском районе амурчанин занимается разведением соколов и ястребов; в Серышевском районе построена ферма, на которой местные жители разводят лошадей и других животных; на территории Архаринского района инициативные владельцы гектаров возрождают село Татакан.

Основная деятельность на полученных участках – сельхозиспользование, на него приходится более 60%. Около 10% выбирают участки под строительство жилого дома.

Амурчане, взявшие «гектары» пять лет назад, могут оформить участок в собственность или в аренду на срок до 49 лет. Для этого им нужно подать соответствующее заявление в уполномоченный орган. Оно должно быть подано до дня окончания действия договора безвозмездного пользования, но не ранее чем за шесть до наступления этого срока.

Обязательным условием для предоставления «дальневосточного гектара» в собственность или аренду является его освоение в соответствии с выбранным видом разрешенного использования и поданная декларация.

Форма декларации размещена в Федеральной информационной системе www.надальнийвосток.рф, на сайте министерства имущественных отношений области www.mio.amurobl.ru, а также на официальных сайтах администраций муниципальных районов в разделе «Дальневосточный гектар».