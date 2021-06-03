За истязание четырех детей амурчанин отправился под суд

За причинение детям побоев законом предусмотрено от трех до семи лет лишения свободы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Благовещенска направила в суд дело в отношении 40-летнего местного жителя – он обвиняется в нанесении побоев своим четырём детям, а также в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.

- Как полагает следствие, обвиняемый в течение длительного периода времени не должным образом исполнял родительские обязанности по воспитанию и содержанию детей, соединяя свои действия с жестоким обращением с несовершеннолетними, выразившемся в причинении им телесных повреждений, лишении их питания, - сообщается на сайте прокуратуры.

Сейчас дети находятся в социальном учреждении, так как их мать лишена родительских прав.

Уголовное дело по существу рассмотрит Благовещенский городской суд.

За ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей мужчине грозит до трех лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового.

За причинение детям побоев законом предусмотрено от трех до семи лет лишения свободы.

Кроме того, по материалам проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), в рамках которого решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности должностных лиц органов системы профилактики. Расследование находится на контроле прокуратуры г. Благовещенска.