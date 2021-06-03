Губернатор Василий Орлов представит Приамурье на Петербургском экономическом форуме

Команда правительства Амурской области и регионального Агентства по привлечению инвестиций во главе с губернатором Василием Орловым принимает участие в «Петербургском международном экономическом форуме - 2021».

- На Петербургском экономическом форуме мы ориентируемся на максимальное количество новых заключенных соглашений. Договоренность с РЖД обеспечит дальнейшее развитие БАМа и Транссиба на территории региона. С администрацией Санкт-Петербурга определим качественно новые подходы во взаимном торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Соглашение с Россотрудничеством поможет оказать поддержку инициативам региона в проведении совместных мероприятий с иностранными партнерами, - перечислил губернатор Василий Орлов.

Он назвал и другие возможные соглашения, на которые нацелена делегация:

- С ВЭБ.ДВ наметим совместные мероприятия для своевременного строительства трансграничной канатной дороги. Еще одно соглашение между ВЭБ.РФ, ВТБ и группой ЕСН обеспечит финансированием проект нового метанольного завода в Сковородино и в последствии ускорит инфраструктурное развитие города.

Как отметила министр экономического развития и внешних связей области Людмила Старкова, за эти дни регион планирует провести несколько встреч с крупными корпорациями. «Транснефти» будет представлен проект музея современной истории российско-китайских отношений, а с крупнейшей в России золотодобывающей компанией «Полюс» обсудят развитие Бамского золоторудного месторождения в Тындинском районе. Также в рамках деловой программы намечена встреча с ведущим девелопером страны, группой компаний «ПИК», о возможном участии в проектах жилищного строительства региона.

В ходе ПМЭФ-2021 региональная команда примет участие в ряде дискуссионных площадок и круглых столов, посвященных развитию экономики, экспорта, сферы малого бизнеса и привлечения инвестиций.