Дорогу в Благовещенске отремонтировали по требованию прокуратуры

Прокуратура нашла многочисленные нарушения Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Благовещенске дорогу привели в порядок после обращения жителей в прокуратуру. Коллективное заявление написали жильцы дома по улице Набережной, 66.

По обращению прокуратура совместно с благовещенским отделением ГИБДД провела проверку и обнаружила многочисленные нарушения и дефекты на дороге от дома №72 по улице Набережной до дома №2 по улице Павлика Морозова.

- В нарушение закона администрация г. Благовещенска не организовала работы по устранению указанных дефектов и приведению автодороги в нормативное состояние. По результатам проверки прокуратура г. Благовещенска приняла меры реагирования, - рассказали в ведомстве.

К 3 июня требования прокуратуры удовлетворили – на дороге провели ямочный ремонт.