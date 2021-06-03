В Амурской области 3 июня зарегистрировали 13 случаев коронавируса

Фото: минздрав Амурской области

Новые случаи коронавируса зарегистрировали в Амурской области. По информации регионального Роспотребнадзора, за сутки вирус выявили у 13 амурчан.

- У восьми человек заболевание протекает в виде ОРВИ (62%), у пяти – в виде пневмонии (38%), - уточнили в ведомстве.

По итогу, в Амурской области зафиксировано 22 782 факта заражения новой коронавирусной инфекции, из них 22 175 завершились выздоровлением, 293 – летальными исходами. При этом с начала пандемии обследовали 971 830 человек.