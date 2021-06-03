На модернизацию образовательных организаций Приамурья в 2021 году выделили 927 млн рублей

В амурских образовательных организациях стартовала активная подготовка к новому учебному году. Работы – от замены окон до капитального ремонта – стартовали во всех муниципалитетах области.

- Средства на создание комфортных и безопасных условий для получения образования детьми из областного бюджета выделяются ежегодно. Денег на это не жалеем. Мы понимаем, что в связи с большим сроком эксплуатации фасады, кровля и коммуникации зданий многих учебных заведений требуют обновления, – прокомментировал губернатор Амурской области Василий Орлов.

В 2020 году на ремонты амурских школ, детских садов, учреждений допобразования и подведомственных региональному минобрнауки образовательных организаций (школы-интернаты, колледжи) было предусмотрено 545 миллионов рублей областных средств.

- Это почти вдвое больше суммы, выделенной на эту статью расходов годом ранее, - уточнил глава региона. - В 2021 году мы также превзошли прошлогодний показатель – из областного бюджета выделено свыше 927 миллионов рублей».

Содержание и ремонт детских садов, школ и организаций дополнительного образования находятся в ведении муниципалитетов, которые являются учредителями этих образовательных организаций. Поддержку им оказывает правительство Амурской области, которое выделяет дополнительное финансирование из регионального бюджета.

В частности, на капитальный ремонт и разработку проектно-сметной документации на проведение работ в пяти детских садах из областного бюджета направлено свыше 54 миллионов рублей, на модернизацию 48 школ – более 650 миллионов (в том числе на благоустройство школьных дворов каждый муниципалитет получил по два миллиона рублей). Обновление двух организаций допобразования обойдется в 11 миллионов.

Дополнительно по инициативе главы региона выделено финансирование на замену в учебных заведениях оконных блоков. Общий объем средств – почти 150 миллионов рублей. Они направлены на модернизацию 58 зданий муниципальных образовательных организаций в 25 городах, районах и муниципальных округах.

Программа по замене окон рассчитана на три года. В результате во всех детских садах и школах области установят современные оконные блоки. Также в программу войдут учреждения среднего профессионального образования. Здесь, в первую очередь, модернизация коснется общежитий, а также учебных корпусов.