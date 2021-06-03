Василий Орлов: «Около 400 амурчан смогут получить новую профессию бесплатно»

Получить новую востребованную в области профессию, причем, совершенно бесплатно – такую возможность второй год подряд получают жители Приамурья в рамках федеральной программы «Ворлдскиллс Экспресс» (проект «Содействие занятости» нацпроекта «Демография»).

Жителям области доступно обучение по 44 профессиональным компетенциям. По 16 из них занятия проходят на площадках, оборудованных по современным требованиям «Ворлдскиллс» в Благовещенске, Белогорске и Свободном, остальные можно освоить дистанционно.

Стать участниками программы могут неработающие граждане, обратившиеся в службу занятости, люди старше 50 лет, граждане предпенсионного возраста, женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, а также неработающие женщины, имеющие детей дошкольного возраста. По многим компетенциям программы обучения доступны для людей без образования.

- Главная цель программы – помочь людям, по какой-либо причине оставшимся без работы, а также дать возможность получить дополнительные профессиональные навыки для повышения конкурентоспособности на рынке труда или смены профессии. За 2020 год по программе «Ворлдскиллс Экспресс» приобрели новую профессию и повысили квалификацию 650 амурчан. В этом году обучение смогут пройти около 400 жителей региона. Уверен, для людей это отличная возможность не только найти стабильный источник заработка, но и получить интересные перспективы в профессиональном развитии, – прокомментировал губернатор Амурской области Василий Орлов.

На сегодня к экспресс-обучению приступили 18 человек – они осваивают компетенцию «Предпринимательство», еще одна группа будущих бизнесменов начнет занятия в ближайшее время. Обучение проходит на базе Амурского государственного университета – по окончании программы участники смогут начать собственное дело в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого.

В числе других направлений подготовки, доступных амурчанам, – лазерные технологии, промышленный дизайн, сити-фермерство, туризм, электромонтаж и др. Более 70% обучения занимает освоение практических навыков в оснащенных современным оборудованием мастерских. После окончания курса слушатели получат документы о квалификации, а по результатам демонстрационного экзамена – скиллс-паспорт, отражающий уровень владения профессиональными навыками, благодаря которому работодатель имеет возможность трудоустроить у себя специалиста без испытательного срока.

По всей стране на обучение по программе «Ворлдскиллс Экспресс» записались более 20 тысяч человек. Время, чтобы присоединиться к ним, еще есть. Подробнее об этом можно прочитать на сайте проекта.