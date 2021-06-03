Территорию у озера в Плодопитомнике благоустроят в 2022 году

О благоустройстве озера жители мечтали давно. Фото: admblag.ru

В Благовещенске завершилось голосование за территорию, которую благоустроят в городе в 2022 году. Победителем оказалась территория у озера в Плодопитомнике – селе, входящем в Благовещенскую агломерацию.

- Свой выбор сделали около 12 тысяч человек. За участок в Плодопитомнике было отдано 3 488 голосов, - сообщили в мэрии.

Согласно предварительному дизайн-проекту, разработанному городским управлением архитектуры и градостроительства, в районе въезда со стороны улицы Центральной создадут площадь для проведения общественных и торжественных мероприятий, установят памятную стелу.

За Домом культуры по улице Советской создадут зону для проведения развлекательных мероприятий со скамейками и цветником. На территории вокруг озера планируется организовать дорожку с местами для отдыха – беседкой, причалом, ступенчатыми спусками и лавочками. С юго-восточной стороны предусматривается создание пляжной зоны. Также запланировано озеленить территорию и обустроить здесь наружное освещение.

Территорию приведут в порядок за счет федеральных средств в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Напомним, в этом году ведутся работы по благоустройству участка у ручья Буяновского в Моховой Пади. В 2020 году ее также выбрали горожане.