Василий Орлов: «ВЭБ.РФ поддержит строительство канатной дороги в Приамурье»

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Глава региона Василий Орлов, заместитель Председателя ВЭБ.РФ – член Правления Артём Довлатов и генеральный директор АРПИ (входит в Группу компаний «Регион») Валерия Репкова подписали меморандум о сотрудничестве в рамках реализации инвестпроекта по строительству канатной дороги.

Документ заключён в рамках работы делегации правительства Амурской области на Петербургском экономическом форуме.

- ВЭБ.ДВ содействует притоку инвестиций на Дальний Восток, предоставляя льготные кредиты и долгосрочное финансирование различных инвестпроектов. Подписание меморандума о сотрудничестве в реализации такого интересного, уникального международного проекта – строительство канатной дороги – дополнительные гарантии стабильного финансирования, что даёт уверенность сдачи объекта, как мы и рассчитываем, уже через два года, - прокомментировал подписание меморандума губернатор Амурской области Василий Орлов.

Он заявил, что канатная дорога является для региона одним из приоритетных проектов.

- Она станет не только комфортным средством передвижения через границу, но и дополнительным фактором развития туризма. А для экономики столицы Амурской области запуск уникального проекта даст мультипликативный эффект.

Канатная дорога является частью «Золотой мили» - искусственной намывной территории на набережной реки Амур в центре Благовещенска. Общая стоимость проекта составляет 9,7 млрд рублей. Он реализуется в рамках межправительственного соглашения между РФ и КНР. Запустить в эксплуатацию «канатку» планируется в 2023 году.

Канатная дорога будет состоять из двух параллельно расположенных секций и работать по маятниковому принципу, как фуникулер. По канатам над Амуром будут ходить кабины вместимостью до 110 человек. Пропускная способность линий составит 1 788 пассажиров в час в одном направлении.

- Строительство первой в мире трансграничной пассажирской канатной дороги между Благовещенском и Хэйхэ даст дополнительный импульс к развитию туристической инфраструктуры на Дальнем Востоке, сделает регион привлекательным для иностранных туристов и создаст хороший задел для укрепления российско-китайских связей, – прокомментировал заместитель председателя ВЭБ.РФ Артём Довлатов.