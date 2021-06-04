К вероятному подтоплению улиц готовятся в Благовещенске

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В связи с сильными дождями в пятницу, 4 июня, мэр Благовещенска Олег Имамеев поручил подготовить всю имеющуюся спецтехнику – она пригодится, чтобы ликвидировать возможное подтопление улиц.

На сегодняшний день в МКП «ГСТК» готовы к откачке воды 11 вакуумных машин. Из них три – десятикубовых, одна – пятикубовая и семи новых вакуумных автомобилей с объемом цистерны 3,6 кубометров, переданных муниципалитету в декабре 2020 года.

Все автомобили вышли на работу уже в ночную смену.

Специалисты ГСТК будут проводить мониторинг состояния улично-дорожной сети для направления спецтехники в круглосуточном режиме. Первые заявки на откачку воды появились ещё накануне, 3 июня, - спецтехника работала у детского сада по Первомайской, 39.

- Также в зоне особого внимания микрорайон, участки по Ленина в районе Партизанской, Октябрьской – Политехнической, Политехнической между Ленина и Зейской и другие, которые традиционно страдают во время сильных дождей, – пояснили в ГСТК.