«Запланировано 95 мероприятий»: Василий Орлов подписал соглашение о сотрудничестве Амурской области и РЖД

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В рамках Петербургского международного экономического форума состоялась встреча губернатора Амурской области Василия Орлова и генерального директора ОАО «РЖД» Олега Белозёрова. На встрече было подписано соглашение о сотрудничестве между регионом и компанией.

Соглашение заключено на период с 2021 по 2024 годы. В нем закрепляются вопросы взаимодействия и сотрудничества в части развития и содержания объектов инфраструктуры притрассовых населенных пунктов. Закреплены конкретные мероприятия, реализуемые РЖД и правительством области – всего около 95.

- Это, в частности, строительство жилого дома в поселке Магдагачи, возведение терапевтического корпуса в Белогорске, двух ФАПов в Гонже и Невере, ремонт и оснащение оборудованием 12 объектов в Белогорске, Верхнезейске, Дипкуне, Ерофее Павловиче, Магдагачи, Моготе, Сковородине, Шимановске, Свободном, - перечислили в региональном правительстве. - Около 50 мероприятий касается сферы образования. Это строительство школ, учебных корпусов, детского сада, устройство спортплощадок, ремонт и оснащение 18 объектов образования.

Также планируется строительство шести спортивных объектов, возведение Дома культуры в Ядрино, центра культурного развития в Сковородине, строительство двух школ искусств в Серышево и Свободном.

Помимо этого, подписанное соглашение предполагает развитие промышленных предприятий области, ориентированных на выпуск продукции для нужд железнодорожного транспорта и взаимодействие ОАО «РЖД» с промышленными предприятиями Приамурья. Речь идет и о возможности реализации совместных инвестиционных проектов на условиях ГЧП, реализации проектов по строительству пешеходных мостов для пересечения ж/д путей гражданами, развитии объектов инфраструктуры ж/д транспорта общего пользования.

- Для нас компания «РЖД» - это очень важный партнер, крупный налогоплательщик. Так, объем налоговых поступлений за 2020 год составил 4,9 млрд. рублей. Также очень важно, что в Амурской области около 20 тысяч человек работают в этой компании. У нас общие цели: мы стремимся делать населенные пункты удобнее, улучшать инфраструктуру. Мы основательно подошли к формированию программы совместных действий, которая легла в основу соглашения. Запланировано 95 мероприятий, каждое из которых важно для той или иной территории нашей области. Уверен, жители региона положительно оценят эту работу, - отметил губернатор Приамурья Василий Орлов.