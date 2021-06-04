Василий Орлов: «Соглашение с Россотрудничеством поможет Приамурью расширить географию зарубежных партнеров»

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Соглашение о взаимодействии между Федеральным агентством по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) и правительством Амурской области накануне вечером заключили во время Петербургского международного экономического форума.

Документ подписали губернатор региона Василий Орлов и руководитель Россотрудничества Евгений Примаков.

- За счет уникального географического положения наш регион обладает большим потенциалом развития международного сотрудничества. Благодаря новым масштабным инвестиционным и инфраструктурным проектам растет внимание к Приамурью на международной арене, - заявил Василий Орлов. - На данный момент мы заинтересованы не только в укреплении отношений в формате приграничного сотрудничества, но и в поиске новых стран-партнеров. Подписанное сегодня соглашение с Россотрудничеством в дальнейшем поможет Амурской области более эффективно заявить о себе на различных международных площадках, а также расширить географию зарубежных партнеров.

Первые шаги к соглашению были сделаны в рамках дней Амурской области в Совете Федерации в феврале текущего года. Тогда на заседании Комитета по международным делам было принято решение об оказании организационной и информационной поддержки инициатива Правительства области в части совместных гуманитарных мероприятий с иностранными партнерами.

- У Россотрудничества на сегодняшний день представительства в 80 странах мира. Мы готовы помочь Амурской области познакомить зарубежных партнеров с научным, культурным и социально-экономическим потенциалом региона, а также оказать поддержку в проведении совместных международных мероприятий, - рассказал руководитель Россотрудничества Евгений Примаков.