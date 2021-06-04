В Благовещенске полностью перекроют мост через Зею

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Из ремонтных работ мост через Зею полностью перекроют в ночь с 6 на 7 июня для любого вида транспорта.

- В ближайшие дни подрядчик – ООО «УСМ» – подготовит все необходимые материалы, демонтирует дорожную одежду и колесоотбой. В воскресенье, 6 июня, в 21.00 движение по мосту будет закрыто полностью, - рассказали в администрации Благовещенска.

Мэр Олег Имамеев отметил, что за техническим состоянием моста следят постоянно.

- Ранее я уже говорил, что даже при минимальных рисках мы будем принимать все необходимые меры для их устранения. Последний осмотр показал, что в замене нуждаются 3 плиты. Поэтому необходимо полное перекрытие моста. Подрядчик постарается успеть заменить все три плиты за одну ночь. Но не исключаю, что может потребоваться и второе перекрытие, - прокомментировал глава региона.

По графику движение по мосту откроют 7 июня с 6.00.

После замены плит – 7, 8, 9 июня – дорожное движение на мосту будет организовано в реверсивном режиме с помощью светофора. Регулировать движение помогут также и экипажи ДПС. За это время подрядная организация проведет работы по заливке бетонного основания, установке барьерного ограждения и укладке асфальта.

По предварительной информации, полное открытие моста запланировано на четверг, 10 июня.