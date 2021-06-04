В Приамурье подтвердили 15 новых случаев коронавируса

Стали чаще болеть дети Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Амурской области 4 июня выявили 15 новых случаев коронавирусной инфекции. Девять из них протекают в виде ОРВИ, шесть – сопровождаются пневмонией.

Всего в регионе зарегистрировано 22 797 случаев ковида, проведено 973 890 обследований на этот опасный вирус.

При этом специалисты отмечают ухудшение ситуации – фиксируется еженедельный прирост новых случаев коронавируса, чаще стали болеть дети, подростки и молодёжь 18-29 лет.

Наиболее неблагополучная обстановка на сегодняшний день сохраняется в городах Благовещенск, Тында и Белогорск, на долю которых в последние две недели пришлось 68% заболевших.