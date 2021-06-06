В Приамурье зафиксировали резкий скачок заболеваемости COVID-19

У большинства пациентов заболевание протекает в виде пневмонии

В Амурской области 6 июня выявили 28 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора региона.

Таким образом, темп прироста за последние сутки составил 0,1 %.

У большинства пациентов заболевание протекает в виде пневмонии (18 человек, 64% от общего числа). У 10 человек – в форме ОРВИ.

В целом, с начала пандемии нарастающим итогом зарегистрировано 22 838 случаев заражения. А всего обследование прошли 977 923 амурчан В том числе 1 835 – за последние сутки.

Управление настоятельно рекомендует населению выполнять основные меры по профилактике новой коронавирусной инфекции.