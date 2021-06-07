Василий Орлов: «Почти 1,5 тысячи компьютеров закупят в образовательные организации Приамурья в 2021 году»

Школы и колледжи Амурской области продолжают подключаться к высокоскоростному интернету и получать современную компьютерную технику.

- Эти меры должны сработать на повышение качества традиционного образования, позволят сделать привычные занятия более функциональными, понятными и интересными для подрастающего поколения, – прокомментировал губернатор Амурской области Василий Орлов. – Существенные преобразования в учебных заведениях происходят благодаря участию региона в нацпроекте «Образование». К примеру, в 2020 году по программе «Цифровая образовательная среда» для 55 учреждений приобретено 2642 единицы компьютерной техники. В 2021-ом в 48 организаций закупят 1392 единицы техники».

Помимо этого, третий год подряд компьютеры приобретаются в школьные центры «Точка роста», которые откроются в этом году в 29 учреждениях Свыше 200 компьютеров также закуплено в школы области в связи с проведением в этом году нового формата ЕГЭ по информатике.

С 2019 года в Амурской области реализуется федеральный проект «Информационная инфраструктура». Школы подключают к высокоскоростному Интернету, а также к единой сети передачи данных, обеспечивающей контент-фильтрацию трафика. Таким образом, в 2019 году под программу попали 72 учебных заведения, в прошлом году подключено 77 школ и колледжей, в планах на 2021-й – 57 объектов.

Учебные заведения, не вошедшие в программу, повышают скорость Интернета самостоятельно. Таким образом, качественный доступ к «всемирной паутине» во всех общеобразовательных организациях и учреждениях профессионального образования области планируется обеспечить до конца 2021 года.