На восстановление дорог в Приамурье выделят дополнительные 500 млн рублей по поручению Василия Орлова

Из областного бюджета выделят дополнительные 500 миллионов рублей на аварийно-восстановительные работы. Из них 330 миллионов рублей пойдут на восстановление разрушенных региональных участков, 170 - на муниципальные дороги.

В мае из областного бюджета выделено дополнительное финансирование в размере 566 миллионов рублей, из них на региональные дороги 416 миллионов рублей и 150 миллионов рублей в виде субсидии муниципальным образованиям. На эти средства восстановительные работы уже ведутся в пострадавших районах.

- Ущерб разрушений весеннего периода составил порядка 1,2 миллиарда рублей, повреждено 320 участков – это 350 км, 2 моста и 14 водопропускным труб, локальные аварийно-восстановительные работы проводятся за счет средств областного бюджета. Об улучшении дорожной ситуации пока говорить рано, однако работы ведутся, угрозы жизни и здоровью людей нет. В ряде районов все еще нарушено автомобильное сообщение, - рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства области Александр Зеленин.

Он добавил, что выделенные средства направляются на самые проблемные участки, где восстановление дорожного полотна необходимо в первую очередь, чтобы обеспечить устойчивое транспортное сообщение. С 15 июня по просьбе минтранса региона в Амурской области к работе приступит комиссия федерального дорожного агентства по оценке ущерба. После комиссионного подтверждения ущерба регион сможет обратиться в Правительство Российской Федерации на предоставление средств бюджету Амурской области из резервного фонда на финансирование восстановительных работ.

- Дорожная ситуация в регионе сложная. Помимо региональных дорог, паводковые воды нанесли ущерб муниципальным дорогам. Профильные министерства отрабатывают вопросы устранения последствий с пострадавшими территориями, формируют потребности в материалах, финансах, чтобы жители скорее могли вернуться к обычной жизни, - подчеркнул глава Приамурья Василий Орлов и поставил задачу областному минтрансу совместно с муниципалитетами ускорить восстановление поврежденных участков дорог.

Напомним, сложная ситуация сохраняется на территории 14 муниципальных образований, в 12 введен режим ЧС. Транспортное сообщение нарушено с четырьмя населенными пунктами, все имеют альтернативное сообщение.