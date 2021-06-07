На 1,5-2 метра может подняться уровень воды рядом с Благовещенском

Фото: ГУ МЧС России по Амурской области

В Благовещенске прогнозируется подъём уровня воды в Амуре на 1,5-2 метра. Он может произойти при смещении паводковой волны в период с 7 по 10 июня. Подтоплений жилых домов не прогнозируется, сообщает Главное управление МЧС России по Амурской области.

Специалисты контролируют прохождение паводка на Верхнем Амуре. По прогнозу Амурского гидрометцентра, в селе Черняево 6-7 июня уровень воды достигнет 650-700 см, в селе Кумара 7-8 июня – 700-750 см, в селе Сергеевка 8-9 июня – 700-750 см. То есть, уровень реки может превысить отметку неблагоприятного явления.

- Согласно аналогии паводка 2018 года вероятны подтопления в двух муниципальных образованиях Шимановский и Благовещенский районы, в двух населенных пунктах: Нововоскресеновка (Шимановский район), Марково (Благовещенский район), - подытожили в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области.