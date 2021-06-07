Василий Орлов: «В рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» в регионе реализуют 61 проект по благоустройству»

В ходе программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда» преобразится территория в центре Шимановска. Парк аттракционов обновят почти за 10,4 миллиона рублей.

Сейчас на месте бывшего детского парка ничего нет, но уже к началу августа здесь сделают основание для площадки и установят три аттракциона. Для маленьких жителей Шимановска будут работать бассейн с лодками, карусель, автодром и тир.

В прошлом году в Шимановске в ходе реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда» прошла реконструкция «Парка отдыха». Благоустроили центральную аллею, сделали пешеходные дорожки и освещение, организовали фотозону, установили лавочки с теневой защитой. На все работы потратили 9,5 миллионов рублей.

Ещё одним годом ранее благодаря нацпроекту в Шимановске появился «Сказочный городок» - игровая площадка для детей. На него потратили более 10 миллионов рублей.

- В этом году в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда» в регионе реализуют 61 проект по благоустройству территорий. Стоимость всех работ - 270,6 миллионов рублей, выделенных из федерального и регионального бюджетов. Мы благоустроим территории в городах Благовещенск, Зея, Белогорск, Свободный, Райчихинск, Тында, Шимановск, Сковородино, а также ЗАТО Циолковский, городском поселении Завитинск и посёлке городского типа Прогресс, - перечислил губернатор области Василий Орлов.

Также в текущем году реализуют два проекта-победителя Конкурса малых городов: Бамовский Арбат в городе Тында и Городской Парк культуры и отдыха в ЗАТО Циолковский.

В прошлом году в Амурской области в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» благоустроили 45 дворовых и 10 общественных территорий на сумму более 243 миллионов рублей.

В 2019 году в ходе нацпроекта в области благоустроили 42 двора и 13 парков и скверов. Тогда на региональный проект «Формирование комфортной городской среды» было выделено 276 миллионов рублей.