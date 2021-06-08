Движение по мосту через Зею в обе стороны откроется 8 июня

Фото: администрация Благовещенска

В Благовещенске заканчивается ремонт на мосту через Зею. Во вторник, 8 июня, участок заасфальтируют. Об этом сообщили в мэрии Благовещенска.

- Вечером, до 17:00 движение по мосту будет открыто по обеим полосам, - добавили в ведомстве.

Аварийно-восстановительные работы на мосту провели опережающими темпами. Было заменено три плиты перекрытия, подготовлено бетонное основание. В период проведения работ движение транспорта по мосту осуществляется в реверсивном режиме. Полностью движение было остановлено всего на 20 минут в субботу, 5 июня.

- Мониторинг технического состояния моста через Зею продолжается. У нас есть еще две плиты, которым нужно особо пристальное внимание. На данный момент необходимости в их демонтаже нет, но, возможно, в дальнейшем будет принято решение об их замене, – пояснил мэр города Благовещенска Олег Имамеев.