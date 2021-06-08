Василий Орлов: «Работы по строительству автогородка в Тынде завершатся к началу учебного года»

На территории тындинской школы №2 возводят детский автогородок. Он будет представлять собой уменьшенную копию улично-дорожной сети с остановками, пешеходными переходами, светофорами, дорожными знаками, железнодорожными переездами, дорожной разметкой и другими элементами.

Автогородок создают в Тынде впервые. Его делают по поручению губернатора Амурской области Василия Орлова, которое он дал во время рабочей поездки в столицу БАМа.

- Площадь автогородка, где школьники будут изучать ПДД, составит более полутора тысяч квадратных метров. На создание автогородка выделено 15 миллионов рублей. Это средства областного и городского бюджетов. Работы по строительству детского автогородка будут завершены к началу учебного года, - отметил Василий Орлов.

Автогородок позволит научить дошкольников и учеников начальных классов правилам дорожного движения. Ребята смогут узнать как вести себя, не только будучи пешеходом, но и водителем. Для этого закупят велосипеды, веломобили и мини-автомобили.

Также к началу учебного года будет готов автогородок в Благовещенске на территории школы №28. Здесь обустроят проезжую часть и тротуары, установят шлагбаумы, светофоры и дорожные знаки, а также нанесут разметку. На специализированной площадке школьники под присмотром учителей будут отрабатывать навыки передвижения по улично-дорожной сети города пешком, на велосипедах, гироскутерах, самокатах.

Напомним, в прошлом году автогородок построили в центре Завитинска. Работы прошли в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», который является частью нацпроекта «Жильё и городская среда». Здесь местные жители могут кататься на 10 веломобилях и одновременно изучать правила дорожного движения.

Годом ранее автогородок открылся в городе Белогорске на территории гимназии №1. Его создали как дополнение к новой спортивной зоне с футбольным полем с искусственным покрытием, баскетбольной, волейбольной площадкой, а также тренажерным комплексом.