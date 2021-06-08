В Белогорске общегородской выпускной отменили из-за коронавируса

Фото: Элеонора МЕЛЬЯНЕНКО

Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Белогорске решили вернуть некоторые ограничительные меры.

- Ситуация в Амурской области имеет тенденцию к ухудшению. Об этом на оперативном штабе рассказала руководитель Роспотребнадзора Ольга Курганова. Резкий рост произошел за последнюю неделю, в том числе и в Белогорске. На видеоселекторе задал вопрос об общегородском выпускном. Решение штаба однозначное: в нынешних условиях проводить его только по школам, – сообщил мэр Белогорска Станислав Мелюков.

В Благовещенске общегородской выпускной и вовсе не планировался.

- Торжественное вручение аттестатов состоится в школах с соблюдением ограничений, предписанных Роспотребнадзором, – уточнили в пресс-службе администрации Благовещенска.

Ранее в министерстве образования и науки Амурской области рассказали: как пройдет выпускной вечер, каждый муниципалитет решает самостоятельно в зависимости от эпидемиологической ситуации. Так что некоторым выпускникам еще может повезти.