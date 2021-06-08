Василий Орлов: «Наша задача в этом году – без сбоев и по графику завершить ремонт трех детских поликлиник в Приамурье»

Губернатор Приамурья Василий Орлов провел совещание по вопросам проведения капитальных ремонтов, реконструкции и строительства объектов здравоохранения региона. В частности, речь шла о ремонте трех детских поликлиник в Амурской области.

О текущей ситуации доложил министр строительства и архитектуры Приамурья Николай Сибиряков. По его словам, в 2021 году запланирована реализация 67 мероприятий по проведению ремонтов на 36 объектах здравоохранения. На сегодня они находятся на разных стадиях реализации.

Работы уже завершены в детской поликлинике в Константиновке, а также в детском отделении Константиновской больницы, в детской городской поликлинике №1 Благовещенска. Тындинская детская поликлиника после ремонта функционирует в штатном режиме, но здесь продолжаются работы по капремонту фасада.

Продолжаются ремонтные работы в детских поликлиниках в Зее и Райчихинске, в поликлинике №3 Благовещенска. Все мероприятия на этих объектах будут завершены в 2021 году.

- Наша задача в этом году – без сбоев и по графику завершить ремонт трех детских поликлиник на территории области. Сделав это, продолжим работу по модернизации объектов здравоохранения. Этот вопрос назревал давно, пора его решить. Амурчане должны иметь возможность получать качественную медицинскую помощь без задержек, в комфортных условиях, - заявил губернатор Приамурья Василий Орлов.

Также на отдельном контроле находится капитальный ремонт хирургического корпуса Тындинской больницы. В июле там приступят к чистовой отделке, до конца лета планируется завершить благоустройство.