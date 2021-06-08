В Приамурье подросток убил продавца магазина ради денег

Желание подростка нажиться обернулось смертью женщины Фото: pixabay.com

В селе Желтоярово Свободненского района 15-летний подросток обвиняется в убийстве продавца магазина. Однако малолетний обвиняется сразу по трем статьям – убийство, сопряженное с разбоем, разбой и кража.

Преступления произошли в июле прошлого года. Парень решил обокрасть жилой дом. Он залез в жилище, взял там ключи от гаража, проник туда и украл пилу.

После подросток решил украсть денег в магазине. Он напал на женщину-продавца и ударил ее ножом в живот. От полученных травм амурчанка впоследствии скончалась.

В наказание прокуратура Свободного вынесла постановление о направлении подростка на принудительное медицинское лечение. По существу уголовное дело рассмотрит Свободненский городской суд.