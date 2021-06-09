За сутки в Амурской области выявили больше 20 случаев коронавируса

Всего в Приамурье заболело почти 23 тысячи человек Фото: Минздрав Амурской области

За минувшие сутки в Приамурье зарегистрировали 22 новых случая COVID-2019. Темп прироста составил 0,1 %.

По данным амурского Управления Роспотребнадзора, У 12 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (55%), у 9 – в виде пневмонии (41%) у 1 в бессимптомной форме (4%).

С нарастающим итогом зарегистрировано 22 902 случаев, показатель заболеваемости составляет 2898, 83 на 100 тысяч населения.

Всего обследовано на COVID 983 692 человек, в том числе за последние сутки – 2 183.