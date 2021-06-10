В Амурской области начал работу газоперерабатывающий завод

Работы по строительству первой линии Амурского ГПЗ завершены в намеченные сроки Фото: Правительство Амурской области

Губернатор Приамурья Василий Орлов стал участником запуска первой технологической линии Амурского ГПЗ. Торжественная церемония в режиме телемоста состоялась 9 июня. Реализация такого масштабного проекта в области переработки не имеет аналогов в истории российской газовой отрасли.

В мероприятии также приняли участие Президент Российской Федерации Владимир Путин, Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

- Сегодня у нас значимое событие: российская компания «Газпром» вводит в строй первую технологическую линию Амурского газоперерабатывающего завода. С выходом на полную мощность он станет одним из самых больших предприятий в мире по переработке природного газа и крупнейшим по производству гелия – газа, который востребован в целом ряде ключевых, высокотехнологичных отраслей,- выступил с речью Владимир Путин.

Василий Орлов отметил, что запуск первой технологической линии АГПЗ – исторический момент и для Амурской области, и для страны в целом.

- Без преувеличения, реализация этого крупнейшего инвестиционного проекта – один из драйверов развития нашего региона. Амурский ГПЗ даёт мультипликативный эффект: пополняет бюджет региона, благодаря ему появляются новые производства и новые рабочие места. Строятся коммуникации, автомобильная, железнодорожная и речная инфраструктура, социальные объекты, жилой микрорайон для сотрудников. Кроме того, мы всегда ощущаем поддержку ПАО «Газпром» в реализации новых социально значимых проектов в области культуры, спорта, образования, формировании комфортной городской среды в Свободном, - прокомментировал губернатор.

Амурский ГПЗ станет основным предприятием центра глубокой переработки газа на Дальнем Востоке. Проектная мощность завода – 42 млрд куб. м газа в год. На завод по газопроводу «Сила Сибири» поступает многокомпонентный газ Чаяндинского месторождения (Якутия), в дальнейшем газ также будет поступать с Ковыктинского месторождения (Иркутская область).

Базовый принцип, который был изначально заложен в проект, - переработка поступающего по «Силе Сибири» многокомпонентного газа должна осуществляться на территории Российской Федерации.

Работы по строительству первой технологической линии Амурского ГПЗ завершены четко в намеченные сроки. Запуск следующих пяти линий синхронизирован с ростом объемов транспортировки газа по «Силе Сибири». С 2025 года ГПЗ выйдет на полную проектную мощность.

Продукция Амурского ГПЗ – товарный газ (метан) и выделенные из него ценные для газохимической и других промышленных отраслей компоненты. С помощью самого современного оборудования и передовых криогенных технологий при полной загрузке здесь будет выпускаться 2,4 млн тонн этана, 1,5 млн тонн сжиженных углеводородных газов (СУГ), 200 тыс. тонн пентан-гексановой фракции. Основным потребителем этана и СУГ Амурского ГПЗ будет Амурский газохимический комплекс (совместный проект СИБУРа и Sinopec).

Одним из основных продуктов Амурского ГПЗ является гелий. Это крайне востребованный элемент для высокотехнологичных отраслей промышленности. По объему производства гелия – 60 млн куб. м в год – Амурский ГПЗ станет мировым лидером. Ключевым объектом логистической инфраструктуры доставки гелия на международный рынок станет гелиевый ХАБ в районе Владивостока, который будет запущен в работу в ближайшее время.

В стратегии развития «Газпрома» переработка газа в продукцию с высокой добавленной стоимостью занимает все более значимое место. После выхода Амурского ГПЗ на полную проектную производительность доля переработки в общем объеме выручки, как и прибыль компании, существенно вырастут. Это позволит сбалансировать влияние ценовой конъюнктуры на бизнес «Газпрома» и повысить экономическую эффективность всего масштабного производственного комплекса компании.

- Амурский ГПЗ – одно из самых современных и высокотехнологичных производств в мире. График строительства был предельно жестким. От первой сваи до пуска – менее шести лет. За это время выполнен беспрецедентный объем работ. Сегодня Амурский газоперерабатывающий завод запущен в работу и стал неотъемлемой частью единой производственной системы «Газпрома», - сказал Алексей Миллер.