Коммунальная авария оставила без воды больше 600 райчихинцев

На место происшествия выехал прокурор города Фото: Прокуратура Амурской области

Прокуратура амурской области заинтересовалась коммунальной аварией в Райчихинске. Из-за нее жители 16 домов (636 человек) остались без холодной воды. Решить проблему не получается уже практически сутки.

Сообщается, что авария произошла 9 июня. От коммунальной услуги отключили девять многоквартирных домов и семь частных жилых домов. На место происшествия выехал прокурор Райчихинска.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что ресурсоснабжающая организация оперативно не ликвидировала аварию и нарушила нормативный срок восстановления водоснабжения. Таким образом, был нарушен закон. В отношении директора организации возбудили административное дело за нарушение режима обеспечения потребителей коммунальными услугами.