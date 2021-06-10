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Происшествия10 июня 2021 5:31

Коммунальная авария оставила без воды больше 600 райчихинцев

Устранить проблему не могут почти сутки
Василина ВАСИЛЬЕВА
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На место происшествия выехал прокурор города Фото: Прокуратура Амурской области

На место происшествия выехал прокурор города Фото: Прокуратура Амурской области

Прокуратура амурской области заинтересовалась коммунальной аварией в Райчихинске. Из-за нее жители 16 домов (636 человек) остались без холодной воды. Решить проблему не получается уже практически сутки.

Сообщается, что авария произошла 9 июня. От коммунальной услуги отключили девять многоквартирных домов и семь частных жилых домов. На место происшествия выехал прокурор Райчихинска.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что ресурсоснабжающая организация оперативно не ликвидировала аварию и нарушила нормативный срок восстановления водоснабжения. Таким образом, был нарушен закон. В отношении директора организации возбудили административное дело за нарушение режима обеспечения потребителей коммунальными услугами.