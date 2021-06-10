В Благовещенске перестали ходить прогулочные теплоходы

Гидрологи прогнозируют в ближайшие дни прохождение паводка по Амуру в районе Благовещенска Фото: архив

В столице Приамурья временно приостановлена работа прогулочных теплоходов. Об этом сообщается в инстаграм-аккаунте водного транспорта.

- В связи с высоким уровнем воды прогулочная линия пока не работает, - сказано в сообщении.

Тем временем, гидрологи прогнозируют в ближайшие дни прохождение паводка по Амуру в районе Благовещенска. По информации Амурского ЦГМС, водность на реках Приамурья сохраняется повышенной.

На Амуре уровень воды выше нормы на 2,4 - 4,5 м; на Зее в районе Благовещенска за счет подпора – выше нормы до 2,8 м.

За минувшие сутки уровень воды в районе Благовещенска вследствие подпора Амуром повысился на 26 см до отметки 486 см, пойма подтоплена на 36 см. Уровень в Амуре в районе города Благовещенска за минувшие сутки повысился на 39 см и составил 559 см, пойма подтоплена на 49 см.

Гидрологи прогнозируют 10-12 июня прохождение гребня паводка у Благовещенска, подъем составит 0,5-0,8 м до отметок 600-640 см, без угрозы подтопления жилым домам.

В случае возникновения нештатных ситуаций звоните:

- «101» - для набора со всех операторов мобильной связи и стационарных телефонов;

- «112» - единый телефон вызова экстренных оперативных служб.

Телефон доверия ГУ МЧС России по Амурской области – 8 (4162) 53-99-99.