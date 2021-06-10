В Амурской области из-за коронавируса отменили общегородские выпускные

В этом году из 11 классов выпускаются более четырех тысяч ребят Фото: архив

В Приамурье череда выпускных вечеров, где школьникам вручат документы о получении общего среднего образования, стартует с 26 июня. В этом году из 11 классов выпускаются более четырех тысяч ребят (общее количество выпускников 9 классов – около девяти тысяч).

В связи с ростом заболеваемости коронавирусом проведение массовых мероприятий амурским управлением Роспотребнадзора запрещено. Таким образом, проведение традиционных общегородских торжеств, посвященных прощанию выпускников со школой, не представляется возможным.

- В связи с действующими запретами выпускные вечера пройдут только на школьном уровне, – прокомментировали в отделе общего образования Минобрнауки Амурской области.