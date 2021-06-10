Василий Орлов: «В Приамурье определен перечень наиболее значимых авиамаршрутов»

Отдельное внимание должно быть уделено конечной стоимости перелёта для пассажира Фото: архив

Все корпоративные процедуры по созданию дальневосточной авиакомпании должны быть завершены до сентября 2021 года. Об этом стало известно в ходе совещания под председательством Первого заместителя Председателя Правительства Андрея Белоусова, в котором приняли участие полпред Президента в ДФО Юрий Трутнев, Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, а также генеральный директор АО «Авиакомпания «Аврора» Константин Сухоребрик, «ВЭБ.РФ» и «ВЭБ.ДВ».

По итогам обсуждения зафиксированы основные подходы к формированию финансовой модели дальневосточной авиакомпании. Отдельное внимание в рамках этой работы должно быть уделено конечной стоимости перелёта для пассажира.

Также даны поручения о внесении в недельный срок в Правительство России проектов актов о выделении в 2021 году субсидий на перевозку пассажиров по социально значимым маршрутам ДФО.

- На сегодняшний день Правительством Амурской области организована совместная работа с Минтрансом РФ, Минвостокразвития России, субъектами ДФО, а также авиакомпанией Аврора, основным акцентом в деятельности которой станет перевозка пассажиров и грузов в ДФО и труднодоступных районах. Регионом приобретен 5% пакет акций АО «Авиакомпания «Аврора» дальневосточной региональной авиакомпании. Утвержден реестр социально-значимых авиационных маршрутов, включающий 10 внутриобластных и 13 маршрутов с соседними субъектами. Определена потребность в воздушных судах, для выполнения перевозок их типы и прогнозный пассажиропоток, - прокомментировал губернатор Василий Орлов.

По данным амурского минтранса, в разработке на текущий год три авиационных маршрута Тында – Хабаровск, Зея – Хабаровск, Благовещенск – Комсомольск на Амуре.

Напомним, создание дальневосточной авиакомпании предполагает сокращение издержек перевозчиков, снижение цен билетов и развитие маршрутной сети. Планируется, что уже к 2025 году объём пассажирских перевозок в ДФО вырастет в 3 раза.