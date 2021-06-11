Амурским школьникам выплатят около 13 млн рублей за успехи на олимпиадах

В 2021 году амурским школьникам выделят 13 миллионов рублей губернаторских стипендий. Их выплатят за победы и призовые места в муниципальном и региональном этапах Всероссийской олимпиады школьников. Всего стипендии получат 885 учеников 7-11 классов.

- На муниципальном уровне из 885 победителей 159 получат две и более стипендии. Этим же могут похвастаться семь участников регионального тура, – прокомментировал губернатор Амурской области Василий Орлов. – Финансовая мотивация дала эффект - амурские школьники стали активнее участвовать в олимпиадном движении. Таким образом, одна из целей, которую мы ставили при утверждении губернаторских стипендий, достигнута. Высокая оценка учеников и денежные выплаты – хороший стимул для получения школьниками более глубоких знаний, а на полученную награду дети могут пройти новые учебные курсы, купить оборудование.

Губернатор добавил, что правительство области заинтересовано в том, чтобы наша молодежь оставалась жить и работать в родном регионе, для этого прилагаются все усилия.

Напомним, победителям муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников выплачивается по 10 тысяч рублей, призерам регионального этапа – по 15 тысяч рублей, победителям регионального этапа – по 20 тысяч рублей.

Стипендия носит персональный характер и выплачивается единовременно за каждое звание победителя и призера. Рекордсменкой по количеству стипендий на муниципальном уровне стала семиклассница из школы №3 города Сковородино Юлия Ларина. Участвуя и побеждая в олимпиадах по различным предметам, она заработала сразу восемь стипендий.

По шесть стипендий будет выплачено десятикласснице из гимназии №2 города Тында Алисе Свиридовой, ее сверстнику из школы №7 ЗАТО Циолковский Сергею Климову и ученице 7 класса из лицея №11 города Благовещенск Марии Михайленко. Количество школьников, которым будет выплачено по пять губернаторских стипендий – пять. Это ребята из городов Зея, Свободный, Ромненского, Серышевского и Сковородинского районов.

Ознакомиться со списком получателей можно на сайте регионального минобрнауки. Выплаты будут начислены не позднее 31 августа.