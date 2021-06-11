Василий Орлов: «За пять лет построим на территории области 17 объектов здравоохранения»

В рамках программы предусмотрено строительство учреждений здравоохранения, оснащение медорганизаций оборудованием и медицинскими изделиями, а также закупка новых автомобилей Фото: Минздрав Амурской области

Более 3,53 млрд рублей будет выделено до 2025 года на реализацию программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Амурской области». Из них более 3,38 миллиардов – средства федерального бюджета.

В рамках программы предусмотрено строительство учреждений здравоохранения, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь, оснащение медорганизаций оборудованием и медицинскими изделиями, а также закупка новых автомобилей.

- За пять лет построим по программе 17 объектов здравоохранения на территории области, в том числе 13 модульных ФАПов, две поликлиники и две врачебные амбулатории. Также проведем реконструкцию детской поликлиники в Свободном. Основная цель программы – повысить доступность медицинской помощи. Жители всех районов области должны иметь возможность при необходимости быстро и в комфортных условиях пройти обследование и получить консультацию грамотного специалиста. Общий объем средств консолидированного бюджета на строительство объектов здравоохранения – 1,5 млрд. рублей, - сказал губернатор Василий Орлов.

Кроме того, в течение 2021-2025 гг. запланированы замена и дооснащение медицинских организаций медицинскими изделиями для оказания первичной медико-санитарной помощи — на приобретение 1 049 единиц изделий будет выделено 1,9 млрд. рублей.

Для обеспечения транспортной доступности медицинских организаций, а также доставки пациентов и медработников, выезжающих на дом, необходимо приобрести 196 автомобилей. Их общая стоимость — свыше 132 млн. руб. В 2021 году по линии Минпромторга первые 20 автомобилей уже поставлены в регион.