Владимир Путин подписал указ о награждении амурских врачей, проводивших операцию во время пожара

Медики награждены за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга в экстремальных условиях Фото: Прокуратура Амурской области

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении благовещенских врачей, которые вели операцию во время пожара в клинике кардиохирургии. Документ опубликован на портале правовой информации.

В указе сказано, что медики награждены за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга в экстремальных условиях.

Главный врач Александр Коротких, заведующий отделением Виктор Никитин, врачи Георгий Кондратов, Валентин Филатов, Александр Филиппов и Станислав Фукс награждены орденом Пирогова, а медсестры Елена Андриевская, Надежда Науршина и Анжелика Хорсак, а также санитарка Ирина Хангана – медалью Луки Крымского.

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