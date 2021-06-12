Почти четыре десятка случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в Приамурье

Специалисты советуют не забывать о мерах профилактики Фото: Минздрав Амурской области

В Амурской области выявлено 38 новых случаев COVID-2019. Темп прироста за последние сутки составляет 0,2 %.

У 29 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (76%), у 8 – в виде пневмонии (21%), у 1 - в бессимптомной форме (3%).

С нарастающим итогом зарегистрировано 23 004 случаев, показатель заболеваемости составляет 2911, 74 на 100 тысяч населения.

Всего обследовано на COVID 989 948 человек, в том числе за последние сутки – 1 897.

Управление Роспотребнадзора по Амурской области настоятельно рекомендует населению выполнять основные меры по профилактике новой коронавирусной инфекции.

ОБНОВЛЕНО 12.06.21 в 17:14

Сайт стопкоронавирус.рф сообщает о ее одной смерти от коронавируса. За весь период в Приамурье зарегистрировано 296 летальных исходов.

Выздоровели 29 амурчан за сутки, 22 353 - за весь период. Продолжают лечение 355 человек.