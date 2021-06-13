Юная благовещенка выступила с российскими артистами на Красной площади

Скриншот ТВ-версии концерта

В День России, 12 июня, на Красной площади состоялся концерт звезд российского шоу-бизнеса, в котором участвовала и жительница Благовещенска. С артистами на сцене выступила участница хора «Детство» из Благовещенска Елизаветы Долженковой.

Юную благовещенку представили на сцене ведущие концерта Дмитрий Губерниев и Мария Ситтель. Они рассказали, что Елизавета – в 2020 году стала победительницей конкурса «Большая перемена».

«Наши победы – это не только часть нашей истории, они наши настоящее и будущее. На нашей сцене девушка из Благовещенска. Настоящая русская красавица», - заявили ведущие.

Лиза исполнила песню «Московская кадриль» вместе с хором участников всероссийского конкурса «Большая перемена». Позже девушка призналась, что для нее спеть в главный праздник страны с заслуженными российскими артистами – «легендарный день» в ее жизни.

Также на сцене в День России выступали Тамара Гвердцители, Олег Газманов, Александр Розенбаум, Лариса Долина, Пелагея.