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Здоровье13 июня 2021 12:53

За сутки в Амурской области коронавирусом заболели свыше 40 человек

Ситуация с COVID-19 продолжается ухудшаться
Анастасия НАГАЙКО
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Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В Амурской области растет число зараженных коронавирусом. По данным стопкоронавирус.рфна 13 июня, в регионе «ковид» подтвердили у 41 пациента. Накануне в списке заболевших оказалось 38 человек.

За сутки врачи выписали с выздоровлением 29 амурчан, у которых ранее был выявлен коронавирус.

Число летальных исходов в Амурской области за сутки не изменилось: за год в регионе от коронавируса скончались 296 человек.

Всего же за время пандемии в Амурской области коронавирусом заболели свыше 23 тысяч человек. Из них около 22 тысяч человек выздоровели.