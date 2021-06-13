За сутки в Амурской области коронавирусом заболели свыше 40 человек

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В Амурской области растет число зараженных коронавирусом. По данным стопкоронавирус.рфна 13 июня, в регионе «ковид» подтвердили у 41 пациента. Накануне в списке заболевших оказалось 38 человек.

За сутки врачи выписали с выздоровлением 29 амурчан, у которых ранее был выявлен коронавирус.

Число летальных исходов в Амурской области за сутки не изменилось: за год в регионе от коронавируса скончались 296 человек.

Всего же за время пандемии в Амурской области коронавирусом заболели свыше 23 тысяч человек. Из них около 22 тысяч человек выздоровели.