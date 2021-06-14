Серьезное ДТП в Приамурье унесло жизнь годовалого малыша

Ребенок получил несовместимые с жизнью травмы Фото: @dtp_belogorsk

Вчера, 13 июня, в Амурской области произошло смертельное ДТП. Авария случилась на федеральной автомобильной дороге Амур, столкнулись два легковых автомобиля Honda Insight и Hyundai Solaris.

В дорожно-транспортном происшествии погиб годовалый ребенок. Он ехал в одной из иномарок вместе с родителями, при столкновении малыш получил несовместимые с жизнью травмы.

В настоящее время Свободненская городская прокуратура проводит проверку по данному факту.

Следственный отдел МО МВД России «Свободненский» уже возбудил уголовное дело по части 3 статьи 264 Уголовного Кодекса РФ - нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения повлекшее по неосторожности смерть человека. Прокуратура в ходе проверки даст оценку исполнению законодательства о безопасности дорожного движения. Расследование уголовного дела взято на особый контроль, сообщает прокуратура Амурской области.

В социальных сетях появилось видео в места трагедии. Его опубликовал инстаграм-паблик @dtp_belogorsk. На кадрах можно увидеть два сильно поврежденных автомобиля и машину скорой помощи.