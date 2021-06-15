Василий Орлов проверил ход ремонта дорог в Благовещенске

В Благовещенске идет ремонт на улицах Мухина, Горького и Ленина Фото: Правительство Амурской области

Губернатор Амурской области Василий Орлов посетил несколько участков дорог, на которых продолжаются ремонтные работы в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В Благовещенске идет ремонт на улицах Мухина, Горького и Ленина.

Сейчас ведется замена участков изношенных труб водопровода, тепловых сетей, хозяйственно-бытовой и ливневой канализации по муниципальной программе «Развитие и модернизация ЖКХ».

Губернатор на месте пообщался с руководством компаний-подрядчиков, поинтересовался темпами работ. Ему доложили о том, что существенных отставаний от графика на сегодня нет. Ремонт улицы Горького от Театральной до Калинина планируют завершить в сентябре 2021 года. В эти же сроки работы планируется закончить большинство работ на участках улицы Ленина от Шевченко до Мухина и от Театральной до Шимановского.

- Это очень важные для Благовещенска транспортные артерии, поэтому много внимания мы уделяем синхронизации работы по сетям, дорогам и коммуникациям. Отдельно обращаем внимание на необходимость заблаговременного заключения контрактов, - сказал Василий Орлов.

Мэр города Благовещенска Олег Имамеев отметил, что будет вестись тщательный контроль своевременных поставок материалов.

- Особо остро вопрос стоит по срокам завершения работ. Губернатор поручил закончить все работы до сентября. На некоторых участках видим отставания от графика, они связаны и с объективными обстоятельствами, и с субъективными просчетами заказчика в части окончания аукционов. Впредь дано поручение завершать акционные процедуры на будущий год не позднее конца текущего года, - рассказал Олег Имамеев.