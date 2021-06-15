Благовещенск
Еще
Радио
Благовещенск
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Благовещенск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия15 июня 2021 8:25

В Приамурье многодетная семья осталась без крыши над головой

Их дом сгорел во время пожара
Василина ВАСИЛЬЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Случившееся взяла на контроль прокуратура Фото: Прокуратура Амурской области

Случившееся взяла на контроль прокуратура Фото: Прокуратура Амурской области

В Свободном без жилья осталась семья с тремя детьми. Их дом сгорел во время пожара, произошедшего вчера, 14 июня.

Свободненская городская прокуратура начала проверку по факту возгорания. На место происшествия выехал заместитель Свободненского городского прокурора Владимир Молчанов.

В ходе проверки прокуратура проверит исполнение законодательства о пожарной безопасности, выяснит причины возгорания, а также даст оценку социальным службам в части предоставления пострадавшим гражданам мер социальной поддержки в связи с утратой имущества.

Кроме того, на контроле прокуратуры находится доследственная проверка, проводимая по факту пожара.