В Приамурье многодетная семья осталась без крыши над головой

Случившееся взяла на контроль прокуратура Фото: Прокуратура Амурской области

В Свободном без жилья осталась семья с тремя детьми. Их дом сгорел во время пожара, произошедшего вчера, 14 июня.

Свободненская городская прокуратура начала проверку по факту возгорания. На место происшествия выехал заместитель Свободненского городского прокурора Владимир Молчанов.

В ходе проверки прокуратура проверит исполнение законодательства о пожарной безопасности, выяснит причины возгорания, а также даст оценку социальным службам в части предоставления пострадавшим гражданам мер социальной поддержки в связи с утратой имущества.

Кроме того, на контроле прокуратуры находится доследственная проверка, проводимая по факту пожара.