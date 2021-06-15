Василий Орлов: «В здании Амурского кадетского корпуса идет масштабный капитальный ремонт»

В настоящее время в корпусе проходят демонтажные работы Фото: Правительство Амурской области

Капитальный ремонт стоимостью в 26,5 миллионов рублей идет с начала июня в Амурском кадетском корпусе имени Героя Советского Союза генерал-майора Ю.В. Кузнецова. К началу нового учебного года в учреждении обновят системы водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения.

- Средства на проведение работ в здании, которому уже около 60 лет, предусмотрены из областного бюджета Важно, чтобы дети имели возможность не только получать качественное образование, но и учиться и жить в комфортных условиях, к этому мы и стремимся, – прокомментировал губернатор Амурской области Василий Орлов.

В настоящее время в корпусе проходят демонтажные работы: снимается напольное покрытие, разбирается старая система отопления, ведется подготовка к установке нового оборудования.

- Работы идут в соответствии с графиком. Подрядчик трудится с утра до вечера, без выходных, – рассказала директор учреждения Антонида Плешкова. – В планах на июль – замена системы отопления, водоснабжения, монтаж внешних систем инженерных сетей (канализации). Если погодные условия позволят выполнить работы в срок, то к 1 сентября все будет готово для встречи детей.

Активная подготовка к новому учебному году проходит в учебных заведениях всех муниципальных образований региона. В 2021 году на модернизацию образовательных организаций Приамурья из областного бюджета выделено 927 миллионов рублей. В учреждениях вставляют новые окна, ремонтируют фасады и кровлю, благоустраивают прилегающую территорию, модернизируют спортзалы и пришкольные стадионы.