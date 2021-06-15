В Амурской области коронавирусом заболели 35 человек

Преобладающей формой течения заболевания остается ОРВИ Фото: Правительство Амурской области

За минувшие сутки в Амурской области зарегистрировано 35 новых случаев COVID-2019. У 26 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (74%), у 7 – в виде пневмонии (20%), у 2 - в бессимптомной форме (6%).

За весь период пандемии заболели 23 119 амурчан.

Темп прироста за последние сутки составляет 0,2 %, показатель заболеваемости – 2926,29 на 100 тысяч населения.

Всего обследовано на COVID 995 839 человек, в том числе за последние сутки – 2 212.