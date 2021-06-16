В Амурской области поощрят медиков тех учреждений, где успешно проводится вакцинация

В регион поступило три вида вакцины Фото: Минздрав Амурской области

С начала прививочной кампании в Амурскую область поступило 125 056 комплектов для вакцинации против коронавируса. Первым компонентом привито 112 544 человек (31%) от плана вакцинации, вторым компонентом 94 064 человека (25,9%). Об этом рассказала на заседании Правительства руководитель минздрава Светлана Леонтьева.

- Вакцина к нам поступила трёх видов, в основном – Гам-Ковид-Вак. В ближайшие дни ожидаем поставку еще 10 200 доз, и 1400 - в течение двух недель. В первую очередь из новой партии препарат будет направлен в Белогорск, Мазановский, Магдагачинский районы, Прогресс и Райчихинск, - сообщила министр здравоохранения.

Амурская область занимает восьмое место в стране по темпам реализации полученной вакцины.

- В настоящее время она у нас практически вся использована по назначению. При этом наиболее уверенными темпами идет вакцинация в Селемджинском и Шимановском районах – 100%. В остальных территориях - 90% и выше, - отметила Светлана Леонтьева.

Губернатор Василий Орлов поручил проработать вопрос поощрения медиков тех учреждений, где наиболее успешно проводится вакцинация.

- Если мы ставим задачу направлять максимум усилий на выполнение мероприятий прививочной кампании против COVID-19, то соответственно нужно и стимулировать тех, кто с этой задачей справляется лучше других, - подчеркнул глава региона.