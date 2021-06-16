В Благовещенске очистят русло реки Бурхановка

Сказать точно, сколько средств уйдет на приведение реки в порядок, пока нельзя Фото: Заксобрание Амурской области

О том, как не допустить подтопление городских территорий из-за разлива реки в период дождей обсудили мэр Благовещенска Олег Имамеев и председатель Законодательного Собрания Амурской области Вячеслав Логинов.

На эти цели в текущем году направлено 30 миллионов рублей из областного бюджета. Мероприятия запланированы в рамках комплекса мер по модернизации общегородской системы водоотведения.

В первую очередь средства будут направлены на разработку проектно-сметной документации для расчистки русла реки. Заказчиком выступает Министерство природных ресурсов Амурской области.

- Часть этой суммы пойдет на сами работы. Но сказать точно, какой объем финансирования потребуется, чтобы привести в порядок Бурхановку, мы сможем только после того, как будет проект. Надо сказать, что планируемые здесь расчистка и углубление дна – это только одно из противопаводковых мероприятий, которые мы в этом году проводим. В апреле мы также выделили порядка 35 миллионов рублей на строительство сооружений инженерной защиты в селах Владимировка, Усть-Ивановка и Гродеково Благовещенского района – территориях, наиболее подверженных затоплению , – отметил Вячеслав Логинов.

Для Благовещенска вопрос очистки и дноуглубления Бурхановки является одним из актуальных. Жители города не раз обращались к мэру с просьбой создать благоустроенные зоны отдыха вдоль реки. Но сначала необходимо проработать вопрос с отводом воды, так как Бурхановка является одним из основных естественных водосборников, уводящих дождевые воды в Амур. В период затяжных дождей речка переполняется и несет угрозу подтопления близлежащим кварталам частного сектора.

- Более 7 километров реки проходит по территории города, из них около половины – это открытые участки. Те, что расположены возле мостовых переходов, сильно заилены, и при интенсивном дожде трубы не справляются с потоками воды. Река Бурхановка – это один из основных водоотводных каналов в городе, многие внутригородские коллекторы впадают в нее, поэтому очень важно прочистить ее, чтобы был полноценный водоотвод при паводковой ситуации. Очень важно, что областные власти нас слышат и поддерживают в этом вопросе, – подчеркнул Олег Имамеев.

Всего же с начала года на борьбу с паводками и предупреждение их последствий из региональной казны выделено около 200 миллионов рублей. Средства направлены на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, расположенных на малых водохранилищах области, и на установление границ зон затопления и подтопления в населенных пунктах Приамурья.

Уже завершены работы на Козьмодемьяновском водохранилище. Следующие на очереди гидротехнические сооружения Димского, Толстовского и Магдагачинского водохранилища.

Что касается работы по установлению границ зон затопления, в этом году ее планируется провести в Белогорске, а также Архаринском, Благовещенском, Завитинском, Ивановском, Константиновском, Мазановском и Михайловском районах, Бедогорском муниципальном округе. В прошлом году карта наиболее проблемных участков была составлена по 10 населенным пунктам Селемджинского района. Всего же до 2023 года в Приамурье предстоит обследовать 247 поселений. Окончательное решение об утверждении зон затопления примет Федеральное агентство водных ресурсов, именно туда амурское министерство природных ресурсов направляет подготовленные документы.